Haber Giriş: Kaynak: AA
5 kişinin öldüğü kazadaki kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen ve ikisi bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri'nden çıkarılması için çalışma yapıldı.
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada suya gömülen kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı. Dalgıç ekiplerin suyun yaklaşık 10 metre altında tespit ettiği kamyonet, çelik halatlara bağlandı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Haziran'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ikisi bebek 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: kaza karasu nehri kamyonetSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:28
Son Haberler
- 16:21
- 16:25
- 16:13
- 16:10
- 16:06
Sıradaki Haber
Aksaray'da minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı "Bixi" buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz