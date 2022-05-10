İngiltere’de parlamentonun yeni yasama yılının açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneklere göre yeni yasama yılının açılışında kral ya da kraliçe parlamentoda konuşma yapıyor. Ancak bu yıl bir fark var.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, yıllar sonra bir kez daha açılışa katılamayacak.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin hareket sorunlarının tekrar etmesi nedeniyle bu kararın alındığını duyurdu. Kraliçe adına konuşmasını en büyük oğlu Galler Prensi Charles okuyacak.

İkinci Elizabeth sağlık sorunlarıyla uğraşıyor

Kraliçe, sadece 1959 ve 1963 yıllarında hamileliği nedeniyle parlamentonun açılışına katılamamıştı. Açıklamayla birlikte gözler 96 yaşındaki Kraliçe’nin sağlık durumuna çevrildi.

İkinci Elizabeth son dönemde sağlık sorunları nedeniyle halka açık programlarını art arda iptal etti. Geçen hafta Buckingham Sarayı'ndaki bahçe partilerine de katılmayacağı duyuruldu.

Haziran ayında Kraliçe'nin tahtta 70'inci yılı kutlanacak. 2. Elizabeth'in Platinium Jubile olarak adlandırılan kutlamalara katılıp katılmayacağı ise netleşmedi.