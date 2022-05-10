Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi
[Fotoğraf:AA ]
Bitlis'te jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında servis sürücülerini trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, denetledikleri 121 okul servisinden 21'i hakkında cezai işlem uygulandı.
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