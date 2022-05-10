Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Gümüşhane'de alınan bilgiye göre, ilçenin Harmancık mevkisinde, Hami Ünlü (30) yönetimindeki 29 DD 395 plakalı otomobil, Harmancık Tüneli girişine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ünlü, kaldırıldığı Torul Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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