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İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil durağa ve ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Caddesi'nde seyreden Nagihan Başaran (44) idaresindeki 16 KHU 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce durağa, daha sonra ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Başaran ile aynı araçtaki Emine Turan (19), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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