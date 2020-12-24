Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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