Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minareleri ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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