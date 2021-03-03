Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İncesu ilçesinde maske ve mesafe denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde mesafe ve maske denetimi yapıldı.
Kontrollü normalleşme sürecinde polis ve zabıta ekipleri tarafından lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde denetim yapılarak uyarılarda bulunuldu.
İncesu Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, esnafa normalleşme kapsamında mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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