Kontrollü normalleşme sürecinde polis ve zabıta ekipleri tarafından lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde denetim yapılarak uyarılarda bulunuldu.

İncesu Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, esnafa normalleşme kapsamında mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.