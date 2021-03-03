Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yarın saat 08.00'den 9 Mart Salı günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
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