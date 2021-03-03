Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz ile Palalı Süleyman Caddesi'ndeki iş yerlerini inceledi.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yılmaz, kentteki olumsuz görünümü iyiye çevirmek için herkese görev düştüğünü belirterek, "Çocuklarımızın okullarına gidebilmesi, restoran ve kafe işletmecilerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Devletin kurumları olarak denetimlerimizi daha sıkı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı denetlemek, bilinçlendirmek ve uyarmak için sahadayız. Osmaniyelileri bir kez daha bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Kurallara uyalım" dedi.

Ev ziyaretlerinin Covid-19 vaka sayısını arttırdığını ifade eden Yılmaz, komşu ve akraba ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Yılmaz, denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.