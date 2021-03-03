İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye ovasında Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede 50 bin dekar alanda Antep Karası, Hatun Parmağı, Kardinal ve Sultani üzümlerinin yetiştirildiğini dile getirdi.

Köse, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yılda 1 milyon üzüm asma fidanın yurdun her tarafına ve dünyaya gönderildiğini kaydetti.

İslahiye ilçesinde fidan üreticisi Yakup Koç da Amanos Dağları eteğindeki doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde kurduğu seralarda ürettiği çoğunluğu "Hatun Parmağı" cinsi yaklaşık 400 bin üzüm asma fidanını Türkiye'nin tüm illerine ve dünyanın her yerine satarak ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 25 yıldır fidan üreticiliği yaptığını ifade eden Koç, şubat ve nisan ayları arasında toprakla buluşturduğu asma fidanlarını yaklaşık 6 ay toprakta kaldıktan sonra kasım ve aralık aylarında aldıkları siparişler kapsamında teslim ettiklerini söyledi.

Koç, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına bu fidanların satışlarını gerçekleştiriyoruz. Yılda 350-400 bin civarında ürettiğimiz fidanları yurt dışına özellikle Gürcistan, Azerbaycan, İran ile son yıllarda Suriye'ye satıyoruz. Bu fidanlar aşı gerektirmediğinden çok tercih ediliyor. Direk üzüm veriyor."

Koç, bu fidanların ilk seneden itibaren üzüm vermeye başladığını belirtti.