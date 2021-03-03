Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, vefat eden polis memuru Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yakın ekibindeki protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşi polis memuru Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden 31 yaşındaki polis memuru Sema Şeker için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene katılarak, protokol sorumlusu Yunus Şeker'e ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda cenaze aracına taşındı.
Şentop'un da tabutuna omuz verdiği Şeker'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde evinde rahatsızlanıp, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şeker'in bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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