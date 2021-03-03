Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden 31 yaşındaki polis memuru Sema Şeker için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene katılarak, protokol sorumlusu Yunus Şeker'e ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şentop'un da tabutuna omuz verdiği Şeker'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde evinde rahatsızlanıp, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şeker'in bir çocuğu olduğu öğrenildi.