Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Van Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Ömer Çetrez tarafından Ağrı'dan getirilen Türk bayrağı, Hakkari'ye ulaştırılmak üzere gençlerden Nurgül Tayancan'a teslim edildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, "Birliğimizin, kardeşliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız, bölgemizde son olarak Malatya'ya gidecek, oradan da 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek." dedi.

Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ve öğrenciler katıldı.