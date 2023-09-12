İlk zille öğrenciler ders başı yaptı

Erzurum'da Yakutiye ilçesi Ömer Duygun İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda, öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sundu.

Programda, üst sınıf öğrencileri birinci sınıfa yeni başlayan öğrencileri çiçeklerle karşılayarak "hoş geldiniz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, programda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencileri geleceğe hazırlamayı ve daha donanımlı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Günümüzde eğitimin sadece okullarla sınırlı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bunlar da eğitimin birer parçası haline geldiler. Okullarımızın ağırlığı azaldı ama yine de okullarımız eğitimin kalbi ve merkezi olmaya devam ediyor. İnternetin yaygınlaşması ile bilgi güvenliği ve elde edilen bilginin kullanımı noktasında da okullara ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğitim ve öğretimi sadece okula, öğretmene, milli eğitim camiasına ihale etme şansımız yok. Toplum olarak hepimiz bundan sorumluyuz. Başarısız öğrenci yoktur, yeterince takip edilmeyen ve ilgilenilmeyen öğrenci vardır. Velilerimiz öğrencilerle yeterince ilgilenirse, okullarda aldıkları eğitimle ve toplumda üzerine düşeni yaparsa geleceğimizin daha aydınlık ve güzel olacağını değerlendiriyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da 20 ilçede 1353 okulda 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkların tamamlandığına değinen Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın, insana özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğu bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da da 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Kentte 177 okulda 14 bin 288 öğrenci dersbaşı yaptı.

Yeni dönemde 1324 öğretmen görev yapacak.

Ağrı

Ağrı'da 993 okulda 157 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç, ders zilini çalıp İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet edip, çeşitli oyuncaklar hediye eden Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir yaz tatilinin ardından il genelindeki 993 okulda 6875 derslikte 157 bin öğrenciyle eğitime başladıklarını söyledi.

Okullarda 9 bin 500 öğretmenin görev yaptığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Ben eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Evlatlarımız bizim göz bebeğimiz, baş tacımız. Okullar onlarla güzel. Biz onlara 'hoş geldiniz' diyoruz. Uzun bir tatil dönemimden çıktılar. Dinlendiler, eğlendiler, gezdiler, okudular ve nihayetinde okullarına geldiler. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Bizler, ilimizde ve tüm ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizi de öğrencilerimizin rahat, huzurlu ve başarılı bir şekilde eğitim öğretim görmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Yaklaşık 17 bin taşımalı öğrencimiz var. Onların da konforlu şekilde okullarına gidip gelmeleri ve beslenmeleri için devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik olarak her türlü tedbiri almış bulunuyoruz."

Vali Koç, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Tunceli

Tunceli'de de 94 okulda, 1080 öğretmen ile 10 bin 561 öğrenci dersbaşı yaptı.

Velilileriyle okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından sınıflarına alınarak eğitimlerine başladı.

Kars

Kars'ta 624 okulda, 3 bin 713 öğretmen ile 66 bin 214 öğrenci dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla nedeniyle Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

Iğdır

Iğdır'daki 302 okulda 52 bin 708 öğrenci ile 3 bin 642 öğretmen dersbaşı yaptı.

Velilileriyle eğitim görecekleri okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından sınıflarına alınarak eğitimlerine başladı.

Erzincan

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Ziya Gökalp İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kamu kurumu müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitimin aileden başladığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Meseleye biraz daha geniş bir perspektiften bakmak lazım. Aile, okul, öğretmen üçgenini yatay ve dikey anlamda doğru bir iletişim ağı olarak kurgulayamazsak bazı noktalarda eksik kaldığımızı hep beraber görürüz. Aile her şeydir. Bir çocuk, bir genç aileden gerekli ilgiyi, sevgiyi, merhameti, şefkati, empati duygusunu kazanamamışsa hangi okulda okursa okusun iyi diplomalı bir insan olur. Onun için biz aileden başlayarak çocuklarımızı çok iyi bir şekilde eğitmeliyiz."

Aydoğdu ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Burada, öğrenciler şiir okudu, drama ve halk oyunları ile karate gösterisi sundu.