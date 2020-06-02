Haber Giriş: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'na haziranda kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, haziranda yağan karla beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.
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