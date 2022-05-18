Sahip olduğu iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğunun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'daki tarım alanlarında, hasat sezonu için hummalı çalışma sürüyor.

Bölgenin meyve, sebze ve hububat ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan kentteki tarla ve meyve bahçeleri yeşile büründü.

Yurdun en kurak noktalarından biri olan ve tarımın büyük bir bölümünün yapay sulamayla yapıldığı Iğdır'daki kurak alanlarla iç içe girmiş yeşil tarım alanları da dikkati çekiyor.

AA ekibince helikopterden çekilen görsellerde baharla yeşile bürünen tarlalar ile bazılarında ağaçlandırma çalışması yapılan kıraç topraklar bir arada yer aldı.