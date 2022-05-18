Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de bisikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Artvin'de İnönü Caddesi'nde bisiklet süren K.K. (15), yolun karşısına geçmeye çalışan Salih İnce'ye (74) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İnce ve bisikletten düşen K.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İnce'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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