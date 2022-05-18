Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Buna göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
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