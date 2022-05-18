Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 18 Mayıs 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 15,85'ten işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,8570 liradan, euro 16,7090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,8550 liradan alınan dolar 15,8570 liradan satılıyor. 16,7070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,7090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,7600 lira, euronun satış fiyatı ise 16,5990 lira olmuştu.
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