Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta arma yapıldı.

Aramada 9 parça halinde 1 kilo 794 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıltı.