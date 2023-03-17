Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'daki araç dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Iğdır'da araç alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 zanlı ise tutuklandı.
Zanlıların üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi.
Etiketler: Iğdır Dolandırıcılık
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