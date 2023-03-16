Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te fırın ve pastaneler denetlendi
Siirt Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda üretimi yapan işletmeleri denetledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çok sayıda ekmek fırını ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde son kullanma tarihi, gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.
Fırınların gramaj ve hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol eden ekipler, standartlara uymayan işletmelere uyarıda bulundu, halkın sağlığını ilgilendiren konularda hassasiyet gösterilmesini istedi.
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