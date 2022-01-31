İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 28 adet Osmanlı sikkesi ile esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.