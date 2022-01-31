Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 28 adet Osmanlı sikkesi ile esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Iğdır Uyuşturucu Kaçakçılık
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