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Güncel
AA 13.07.2023 18:11

Iğdır'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Iğdır'da uçurumdan dere yatağına düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Çilli köyü Köprüköy mezrasında yaşayan Yakup Pektür'e ait inek, 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

İş makineleriyle yaklaşık 6 saatte dere yatağına doğru yol açılarak hayvanın bulunduğu yere ulaşıldı. Yaralı inek, kepçeyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Çiftçi Pektür, dağdan dere yatağına yuvarlanan ineğini kurtarmak için destek istediklerini belirterek, gece vakti gelip kendilerine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

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