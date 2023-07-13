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Güncel
İHA 13.07.2023 17:05

Hakkari'de el sanatları ve resim sergisi düzenlendi

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle el sanatları ve resim sergisi düzenlendi.

Hakkari'de el sanatları ve resim sergisi düzenlendi

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençleri tarafından düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari kültürünün yansıtıldığı sergide vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı kadınlar ise yayık sallamanın sevincini yaşadılar. Hakkari Gençlik Merkezi Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendiğini belirterek, "Bünyemizde faaliyet gösteren gençlik merkezi sosyal, sportif ve kültürel anlamda birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sanat ve spor kulübümüz el sanatları ürünleri ve fotoğraf sergisi düzenledi. Fotoğraf kulübümüzden Metin Akmaz'ın hazırladığı bu sanat çalışmaları 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bünyesinde bir araya getirmeye çalıştık" dedi. 

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