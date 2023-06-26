Iğdır'da terk edilen 2 leylek yavrusu koruma altına alındı

Aralık ilçesine bağlı Ramazankent köyü sakinleri, köydeki bir yuvada 2 leylek yavrusunun bulunduğunu, anne leyleğin 3 gündür buraya uğramadığını DKMP ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, anne leyleğin bilinmeyen bir nedenle yuvaya gelmediğini ve yavruların 3 gündür aç ve susuz olduğunu tespit etti.

Sepetli vinçle yuvaya ulaşan ekipler, yavruları indirdi.

DKMP İl Müdürlüğüne getirilip burada ilk bakımları ve beslenmeleri yapılan 2 leylek yavrusu, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.