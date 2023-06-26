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Güncel
İHA 26.06.2023 12:24

Diyarbakır'da samancıların sıcakla mücadelesi

Diyarbakır Ovası’nda hububatta hasat devam ederken, samancılar da sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulup aşırı sıcaklar altında tonlarca saman presleyip doğu ve batıdaki besicilere ulaştırıyor.

Diyarbakır'da samancıların sıcakla mücadelesi
[Fotograf: AA]

Ekilebilir arazileriyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır’da arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor. 

Samancılar, hava sıcaklığının 35-40 dereceyi bulduğu kentte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp 17.00’ye kadar tonlarca samanı presleme işleminden sonra kamyonlara yükleyip doğu ve batı illerindeki besicilere ulaştırıyor.

Diyarbakır'da samancıların sıcakla mücadelesi

Hasattan çıkan samanı alıp presleyen Kadir Kulbat, topladıkları samanı doğu ve batıdaki hayvan çiftliklerine gönderdiklerini söyledi. Buradaki saman tahmini 400 ton civarında olduğunu belirten Kulbat, “Traktörle erozyonun üstüne atılıyor, erozyonda makinanın içine çekiyor. Makinada preslenip bantla kamyona yükleniyor. Maliyeti yerinde 600 lira, yüklemesiyle beraber bin liraya kadar çıkıyor.” dedi. 

Diyarbakır'da samancıların sıcakla mücadelesi

Burada presin maliyetinin toplam 1 lira olduğunu aktaran Kulbat, “Tonu toplam bin lira. Şu an hava sıcaklığı yaklaşık 35-40 derece. Her sene bu işi yapıyoruz. Yazın bu hava sıcaklığında çalışıyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz, hava çok sıcak, işçilerde çalışıyor. Diyarbakır’da hasadın yüzde 70’i bitti.” diye konuştu.

Aynı arazide presleme yapan Nedim Şen ise, sıcakların 30-35-40 derece arası değiştiğini dile getirerek, “Bu iş 3 ay boyunca devam ediyor. Bu sıcaklara rağmen sabah 04.30-05.00’te gelip akşam 17.00’ye kadar çalışıyoruz. Her pres başında 5 kişi çalışıyor. Günde iki kamyon yüklüyoruz.” dedi.

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