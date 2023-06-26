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Güncel
AA 26.06.2023 12:20

Erzurum'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Dilaver Çavuşoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolu İğdeli Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Mehmet Ali K. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Selami K. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selami K. buradaki tedavisinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçtakilerin bayram ziyareti için İstanbul'dan memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

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