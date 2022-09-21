İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda kalaşnikof tüfek, hücum yeleği, 4 şarjör, 117 fişek, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke ve 6 tarihi eser de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.