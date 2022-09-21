Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, Yurtbaşı beldesi Akmezra köyü mevkisinde durdurdukları motosikletteki 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin yanındaki çuvalda, kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Elazığ
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