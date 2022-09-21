Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, 1014 sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Çankırı Uyuşturucu
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