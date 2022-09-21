Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Erdem H. yönetimindeki otomobil Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Teraki Sokak üzerinde seyir halindeyken kaldırım üzerinde oynayan 2 yaşındaki Fatma T. aniden yola fırlaması sonrası çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bilecik Polis 112 Acil Çağrı Merkezi
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