Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3,53 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 103 fişek ele geçirdi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Tokat Narkotik
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