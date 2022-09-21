Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de "ormanın yüzüğü" ismi verilen şelale turizme kazandırılacak
[Fotograf: İHA]
Artvin'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan yüzük şeklindeki Deliklikaya Şelalesi yoğun ilgi görünce çevresinin yeniden düzenlenmesi kararı alındı.
Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Artvin, doğa harikası manzaralarıyla turistleri cezbediyor.
Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de yüksekten akan suyun kayayı zamanla aşındırmasıyla yüzük şeklinde bir şelale oluştu.
Delikkaya Şelalesi'ne bölge halkı tarafından "ormanın yüzüğü" de deniyor.
Geçtiğimiz yaz aylarında şelale, yoğun ilgi görünce çevre düzenlenmesi kararı alındı.
Murgul Belediyesi, Murgul Kaymakamlığı, Artvin İl Özel İdaresi ve DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projeyle şelalenin çevresi yenilenecek.
Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılandığı tesislerin yanı sıra otopark ve yürüyüş parkurları yapılacak.
Etiketler: Artvin
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