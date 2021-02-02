Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir yolcu otobüsü Suveren yol kontrol ve arama noktasında durdurularak arama yapıldı.
Üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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