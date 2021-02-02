İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsü Suveren yol kontrol ve arama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.