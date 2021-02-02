Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 177 avcıdan yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33'üne 49 bin 187 lira ceza ve 11 bin 933 lira tazminat uygulandı.

Ekipler ayrıca 12 tüfeğe el koydu.