Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 177 avcıdan yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33'üne 49 bin 187 lira ceza ve 11 bin 933 lira tazminat uygulandı.
Ekipler ayrıca 12 tüfeğe el koydu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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