Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde alınan bilgiye göre, Tire'den İzmir yönüne ilerleyen Ş.D. idaresindeki 35 ANJ 963 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.T.O'nun kullandığı 35 AY 2973 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ş.D'nin kullandığı araçtaki M.D, Y.D. ve 2 aylık bebek B.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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