Yetkisiz ilaç satışıyla SGK'yı 12 milyon lira zarara uğrattılar

Yetkisiz ilaç satışıyla SGK'yı 12 milyon lira zarara uğrattılar

Sivas'ta ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sakarya'da takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi ve 3 aylık bebek, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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