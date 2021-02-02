Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Karasu-Adapazarı kara yolunda seyreden Eyüp Y. idaresindeki otomobil, Karapınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Otomobil taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi ve 3 aylık bebek, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisinin sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Trafik Trafik Kazası
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