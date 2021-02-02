Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
TDV ve WEFA, ihtiyaç sahibi 35 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahibi 35 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, hayata dokunan her alanda proje geliştirdiklerini ve Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını belirtti.
TDV Kadın Kollarının bulunduğu 14 ilde "İlmek İlmek İyilik" projesinin yürütüldüğünü hatırlatan Açık, proje kapsamında gönüllülerin ördüğü ve hayırseverlerin bağışladığı 32 bin atkı, bere ve eldivenler ile WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen 3 bin 200 bot, mont, bere, eldiven ve çorapların ülke genelindeki ihtiyaç sahibi 35 binden fazla çocuğa ulaştırıldığını kaydetti.
Etiketler: Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı
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