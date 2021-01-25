Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 52 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan 52 köy yolu ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.
Yüksek kesimler dahil kapanan bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi
Etiketler: Hava Durumu
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