Olay, gece Vezirhan beldesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikanın metal bekletme ocağında gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.