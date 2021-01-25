İlçeye bağlı Göldüzü köyünde bulunan ve yaz aylarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kışın da köylülerin oyun alanına dönüştü. Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kapanan göle gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden futbol maçı yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Gençlerden Orhan Emen, gazetecilere, kışın buzla kaplanan gölü futbol sahasına dönüştürdüklerini söyledi.

Gölün çevresindeki köylerde yaşayanların buzun üzerinde oyunlar oynayarak eğlendiğini dile getiren Emen, "Gölün çevresi her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın kuşlar burada konaklıyor. Fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bu güzelliğin tanıtılmasını istiyoruz." dedi.