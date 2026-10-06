77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim’de halka açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek panel, gençlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen IAC 2026, kongrenin son gününde kapılarını toplumun her kesimine açıyor.

9 Ekim Cuma günü 15.00 ile 16.00 saatleri arasında NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı’nda gerçekleşecek özel oturumda; milli teknoloji hamlesi, Türkiye’nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği, kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde; gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye’nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü ele alınacak.