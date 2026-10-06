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Bilim Teknoloji
TRT Haber 06.10.2026 15:18

77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim’de halka açılıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)', 9 Ekim Cuma günü 'Halk Günü' paneline e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim’de halka açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek panel, gençlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen IAC 2026, kongrenin son gününde kapılarını toplumun her kesimine açıyor.

9 Ekim Cuma günü 15.00 ile 16.00 saatleri arasında NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı’nda gerçekleşecek özel oturumda; milli teknoloji hamlesi, Türkiye’nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği, kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde; gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye’nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü ele alınacak.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzay Mehmet Fatih Kacır
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