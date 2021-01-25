Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.
İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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