Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için arazide denetim yaptı.

Kırsalda 3 kişinin canlı mühre kullanarak keklik avladığını tespit eden ekipler, kaçak avcıların peşine düştü.

Kısa sürede yakalanan kaçak avcılara, 2 bin 67 TL idari, 6 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 8 bin 67 TL ceza verildi.