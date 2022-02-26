Hocalı katliamının 30’uncu yılı nedeniyle Iğdır’da anma programı düzenlendi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesi anısına Iğdır Kültür Merkezinde, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ile Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Kültür Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.

Hocalı Soykırımı'nı anma programı, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunması ile başladı.

Programda, Azerbaycanlı sanatçı Şirzat Pirallah, okuduğu `Hocalı'ya İddiham` şiiriyle salondakilere duygusal anlar yaşattı. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ermenistan'ın Hocalı’da soykırım yaptığını belirterek, “Araştırmalara baktığımızda bu bölgede, Azerbaycan'da soykırım bizlere yapılmıştır. Iğdır'da, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'da açılan toplu mezarlar bunların bariz göstergesidir. En son 1992'de, yani geçtiğimiz çok yakın bir tarihte modern dünyanın, dünyaya demokrasi dersi verenlerin gözü önünde Hocalı'da soykırım yapılmıştır. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi işgal edildi, Birleşmiş Milletler teşkilatının güvenlik konseyi yıllarca sessiz kaldı` dedi. Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Uluslararası hukuk tanımına göre de Hocalıda yaşanılanların soykırım olduğunu söyleyerek, “1948 tarihli, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin her maddesine göre Hocalı'da yaşananlar bir soykırımdır. Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın görmezden geldiği bu olay, Türk dünyasında tam olarak bilinmemektedir. Türkler, dünya milletleri arasında tarihi en temiz olan ve tarihiyle en fazla onur duyması gereken millettir. Hocalı Katliamı insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur” dedi. Etkinlik, Azerbaycan Milletvekili Eziz Elekberi, Dr. Cavit Mövsimli, Doç. Dr. Yaşar Kop, Doç. Dr. Arzu Abdulyev ve Arslantürk Akyıldız'ın sunumlarının ardından son buldu.

