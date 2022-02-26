Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Erzincan merkezden sonra Refahiye ve Tercan ilçelerinde uygulanmaya başladı.

81 ilde olduğu gibi Erzincan’da da Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan Türkiye’nin yerli ve milli inaktif aşısı Turkovac, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Şubat tarihinde vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Turkovac’ın 2 ilçede daha uygulanmaya başlandığını açıkladı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşların MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu almalarını belirten İl Sağlık Müdürü Hirik, “Yerli ve milli aşımız Turkovac ilimizde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sonra Tercan ve Refahiye İlçe Devlet Hastanelerinde de uygulanmaya başlanmıştır. Covid-19’a karşı aşılarımızı ihmal etmeyelim. Yerli ve milli aşımız Turkovac için randevu almayı unutmayalım” diye konuştu.