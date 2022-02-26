Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari’de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari’de etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi.
Hakkari’de etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi.
Kentte etkili olan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü Bulvar ve Cumhuriyet caddelerinde, seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler ise sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundular.
Etiketler: Hakkari Hava Durumu
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