Van’ın Tuşba Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

Van’da kar nedeniyle yiyecek bulamayan yüzlerce sokak hayvanı için belediye ekipleri adeta seferber oldu.

Sokak hayvanlarına yıl boyunca mama desteği sunan Tuşba Belediyesi, hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik düzenledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla düzenlenen sokak hayvanlarını besleme etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Özalp yolu üzeri Hoşgedik civarına gelen belediye ekipleri ile hayvanseverler, torbalar içinde getirdikleri mamayla yüzlerce hayvanı besledi.

Hayvanseverler, besledikleri hayvanları severken, ardından özçekimler yaptı.

“Yemek artıklarını can dostlarımıza ulaştıracağız”

Etkinlikte konuşan Tuşba Belediyesi Başkan Vekili Azad Gülengül, ilçeye bağlı bütün mahallelerde hayvan besleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Küpesiz ve hasta hayvanlar konusunda da belediye olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Vekili Gülengül, “Sokak hayvanları konusunda çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bu kapsamda gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan lokanta, restoran ve yemek servislerine seslenmek istiyoruz; arta kalan yemekler konusunda bize haber versinler. Bizler bu yemek artıklarını can dostlarımıza ulaştıracağız. Bu durumda aracı olmaktan mutluluk duyarız” dedi. Sosyal medya gruplarında bazı etkinlik ve aktivitelerde bulunduklarını dile getiren Feride Kara isimli hayvansever ise Tuşba Belediyesi aracılığıyla bugün sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Vatandaşların yemek artıklarını çöplere atmak yerine, sokak hayvanlarıyla buluşturmalarını isteyen Kara, böylelikle daha fazla sokak hayvanına ulaşılabileceğini kaydetti.

Hayvan besleme etkinliğine, Tuşba Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, belediye ekipleri ve çok sayıda hayvansever katıldı.