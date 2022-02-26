Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezine kadar indi.
Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezine kadar indi. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezine inerek yiyecek aradı.
Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sabah saatlerinde kameralara yakalanan tilki, bir süre karlı zeminde yiyecek aradı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görülen tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı Doğal Yaşam
Son Haberler
- 15:04
- 15:02
- 14:56
- 14:59
- 14:48
Sıradaki Haber
`Ağrı 2. Kar Festivali` Küpkıran Kayak Merkezi'nde başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz